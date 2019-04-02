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    Політика

    Дебати кандидатів у президенти: у Зеленського не бачать сенсу у «собачих боях»

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    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський - Дебати кандидатів у президенти: у Зеленського не бачать сенсу у «собачих боях»
    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    Радник Зеленського запропонував провести дебати Порошенка з Коломойським

    Радник кандидата у президенти України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка не бачить, про що можна дебатувати з Петром Порошенком через те, що чинний глава держави вважає Зеленського «маріонеткою Коломойського».

    Про це Рябошапка заявив в коментарі «Громадському».

    Він нагадав, що раніше Зеленський заявив про готовність провести дебати з Порошенком.

    «Питання таке - про що дебатувати? Про те, що людина п’ять років була на найвищій посаді в країні і вона все могла довести і пояснити своїми справами? Якщо у вас є якісь план на п’ять років - чому ви це не зробили тоді? Я не бачу просто сенсу починати ці, вибачте за грубе слово «собачі бої», коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію чи обмін поглядами щодо програм», - зазначив Рябошапка.

    Радник шоумена зазначив, що в найближчий час Зеленський має детально представити своїм виборцям програму та членів команди.

    «Обговорювати ці обличчя і план дій з Порошенком? Я не бачу в цьому сенсу. Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може він з Коломойським влаштує дебати? Чи Коломойський з Медведчуком?», - наголосив радник Зеленського.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.26%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.92%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.38%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.65%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.92%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.47%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.16%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

    «Суспільне» надасть офіційні запрошення до участі в дебатах одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів.

    Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

    Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.

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