Дебати кандидатів у президенти: у Зеленського не бачать сенсу у «собачих боях»
-
Розсилка
Радник Зеленського запропонував провести дебати Порошенка з Коломойським
Радник кандидата у президенти України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка не бачить, про що можна дебатувати з Петром Порошенком через те, що чинний глава держави вважає Зеленського «маріонеткою Коломойського».
Про це Рябошапка заявив в коментарі «Громадському».
Він нагадав, що раніше Зеленський заявив про готовність провести дебати з Порошенком.
«Питання таке - про що дебатувати? Про те, що людина п’ять років була на найвищій посаді в країні і вона все могла довести і пояснити своїми справами? Якщо у вас є якісь план на п’ять років - чому ви це не зробили тоді? Я не бачу просто сенсу починати ці, вибачте за грубе слово «собачі бої», коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію чи обмін поглядами щодо програм», - зазначив Рябошапка.
Радник шоумена зазначив, що в найближчий час Зеленський має детально представити своїм виборцям програму та членів команди.
«Обговорювати ці обличчя і план дій з Порошенком? Я не бачу в цьому сенсу. Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може він з Коломойським влаштує дебати? Чи Коломойський з Медведчуком?», - наголосив радник Зеленського.
-
Зеленський Володимир Олександрович30.26%
-
Порошенко Петро Олексійович15.92%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.38%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.65%
-
Гриценко Анатолій Степанович6.92%
-
Смешко Ігор Петрович6.03%
-
Ляшко Олег Валерійович5.47%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.16%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.57%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.17%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
-
Безсмертний Роман Петрович0.14%
-
Бондар Віктор Васильович0.11%
-
Тарута Сергій Олексійович0.10%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
-
Богословська Інна Германівна0.09%
-
Петров Володимир Володимирович0.08%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
-
Каплін Сергій Миколайович0.08%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
-
Мороз Олександр Олександрович0.06%
-
Журавльов Василь Миколайович0.05%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.04%
-
Кива Ілля Володимирович0.03%
-
Габер Микола Олександрович0.03%
-
Ващенко Олександр Михайлович0.03%
-
Данилюк Олександр Володимирович0.02%
-
Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
-
Соловйов Олександр Миколайович0.02%
-
Новак Андрій Яремович0.02%
-
Купрій Віталій Миколайович0.02%
-
Ригованов Руслан Олександрович0.02%
-
Насіров Роман Михайлович0.01%
-
Носенко Сергій Михайлович0.01%
Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.
«Суспільне» надасть офіційні запрошення до участі в дебатах одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів.
Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».
Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.