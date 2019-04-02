Дебати кандидатів у президенти: у Зеленського не бачать сенсу у «собачих боях»



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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський Фото: Главком

Радник Зеленського запропонував провести дебати Порошенка з Коломойським

Радник кандидата у президенти України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка не бачить, про що можна дебатувати з Петром Порошенком через те, що чинний глава держави вважає Зеленського «маріонеткою Коломойського».

Про це Рябошапка заявив в коментарі «Громадському».

Він нагадав, що раніше Зеленський заявив про готовність провести дебати з Порошенком.

«Питання таке - про що дебатувати? Про те, що людина п’ять років була на найвищій посаді в країні і вона все могла довести і пояснити своїми справами? Якщо у вас є якісь план на п’ять років - чому ви це не зробили тоді? Я не бачу просто сенсу починати ці, вибачте за грубе слово «собачі бої», коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію чи обмін поглядами щодо програм», - зазначив Рябошапка.

Радник шоумена зазначив, що в найближчий час Зеленський має детально представити своїм виборцям програму та членів команди.

«Обговорювати ці обличчя і план дій з Порошенком? Я не бачу в цьому сенсу. Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може він з Коломойським влаштує дебати? Чи Коломойський з Медведчуком?», - наголосив радник Зеленського.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

«Суспільне» надасть офіційні запрошення до участі в дебатах одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів.

Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.