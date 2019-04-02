Міжнародні спостерігачі закликали Порошенка і Зеленського провести дебати



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Про готовність до дебатів вже заявив Петро Порошенко

Міжнародна місія спостерігачів ENEMO оцінила виборчий процес та роботу ЦВК під час виборів президента України

Перший тур виборів президента України, що відбувся 31 березня, проводився прозоро й ефективно, переважно відповідно до українських законів і міжнародних стандартів, а незначні порушення не вплинули на результати волевиявлення громадян. Про це у вівторок, 2 квітня, заявили у міжнародній місії ENEMO зі спостереження за проведенням виборів.

«Український народ, на нашу думку, має пишатися цими виборами, тому що вони були насправді вільними і конкурентними і те, як вони були проведені, показує, що Україна рухається в правильному напрямі», - сказав голова місії ENEMO Златко Вуйович на прес-конференції у вівторок у Києві.

Спостерігачі ENEMO також переконані, що Центральна виборча комісія України (ЦВК) діяла під час першого туру виборів професійно та відповідно до свого мандата. «ЦВК діяла відповідно до свого мандата професійно та колегіально», - цитує агенція «Інтерфакс-Україна» повідомлення міжнародної місії. Також спостерігачі зазначили, що офіційні засідання ЦВК зазвичай були відкритими для уповноважених осіб.

Водночас в ENEMO повідомили, що «ЦВК поставила під сумнів право зареєстрованих українських спостерігачів бути присутніми на сесіях ЦВК» і поскаржились, що у Центрвиборчкомі відсутній загальнодоступний реєстр скарг, через що недоступний зміст скарг і запитів.

Також в ENEMO наголосили, що дебати між кандидатами в президенти України, які вийшли до другого туру, надзвичайно важливі для передвиборчої кампанії. "Важливість дебатів складно переоцінити, незважаючи на їх відсутність перед першим туром, кампанія все-таки була конкурентною. Ми закликаємо і наголошуємо, що дебати перед другим туром надзвичайно важливі для передвиборчої кампанії", - сказав експерт місії ENEMO з питань виборів П'єр Петьє на прес-конференції в Києві.

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) була другою за кількістю серед міжнародних спостерігачів на виборах в Україні. Від неї за виборами спостерігали 373 особи.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

«Суспільне» заявило, що надасть офіційні запрошення до участі в дебатах одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів.

Радник кандидата у президенти України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що не бачить, про що можна дебатувати з Петром Порошенком.

Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.