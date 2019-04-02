Міжнародні спостерігачі закликали Порошенка і Зеленського провести дебати
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Міжнародна місія спостерігачів ENEMO оцінила виборчий процес та роботу ЦВК під час виборів президента України
Перший тур виборів президента України, що відбувся 31 березня, проводився прозоро й ефективно, переважно відповідно до українських законів і міжнародних стандартів, а незначні порушення не вплинули на результати волевиявлення громадян. Про це у вівторок, 2 квітня, заявили у міжнародній місії ENEMO зі спостереження за проведенням виборів.
«Український народ, на нашу думку, має пишатися цими виборами, тому що вони були насправді вільними і конкурентними і те, як вони були проведені, показує, що Україна рухається в правильному напрямі», - сказав голова місії ENEMO Златко Вуйович на прес-конференції у вівторок у Києві.
Спостерігачі ENEMO також переконані, що Центральна виборча комісія України (ЦВК) діяла під час першого туру виборів професійно та відповідно до свого мандата. «ЦВК діяла відповідно до свого мандата професійно та колегіально», - цитує агенція «Інтерфакс-Україна» повідомлення міжнародної місії. Також спостерігачі зазначили, що офіційні засідання ЦВК зазвичай були відкритими для уповноважених осіб.
Водночас в ENEMO повідомили, що «ЦВК поставила під сумнів право зареєстрованих українських спостерігачів бути присутніми на сесіях ЦВК» і поскаржились, що у Центрвиборчкомі відсутній загальнодоступний реєстр скарг, через що недоступний зміст скарг і запитів.
Також в ENEMO наголосили, що дебати між кандидатами в президенти України, які вийшли до другого туру, надзвичайно важливі для передвиборчої кампанії. "Важливість дебатів складно переоцінити, незважаючи на їх відсутність перед першим туром, кампанія все-таки була конкурентною. Ми закликаємо і наголошуємо, що дебати перед другим туром надзвичайно важливі для передвиборчої кампанії", - сказав експерт місії ENEMO з питань виборів П'єр Петьє на прес-конференції в Києві.
Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) була другою за кількістю серед міжнародних спостерігачів на виборах в Україні. Від неї за виборами спостерігали 373 особи.
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Зеленський Володимир Олександрович30.23%
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Порошенко Петро Олексійович15.91%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.69%
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Гриценко Анатолій Степанович6.92%
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Смешко Ігор Петрович6.03%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.16%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.63%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
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