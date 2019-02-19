Обрано нового голову Держлікслужби



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Попереднього голову Держлікслужби Наталію Гудзь звільнили через виявлені факти необґрунтованого запровадження заборон на різні вакцини

За результатами трьох етапів конкурсного відбору на посаду голови Держлікслужби переміг Роман Ісаєнко

Головою Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками обрано Романа Ісаєнка.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

«19 лютого відбувся конкурс на посаду голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. За результатами трьох етапів конкурсного відбору переміг Роман Ісаєнко», - заявили в МОЗ.

Зазначається, що до фінального етапу конкурсу пройшли двоє кандидатів: Ісаєнко, який тимчасово виконував обов’язки голови Держлікслужби, та Костянтин Сич.

«Конкурсний відбір проходив у три етапи: тестування на знання законодавства, вирішення ситуаційних завдань та співбесіда. Кожен етап оцінювався максимально у 5 балів. Із загальним відривом майже у 6 балів, Ісаєнко переміг у конкурсі та очолив Держлікслужбу. Результати кожного етапу оцінювала Комісія з питань вищого державного корпусу», - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, 19 вересня 2018 року, за зверненням МОЗ до прем’єр-міністра, уряд відсторонив голову Держлікслужби Наталію Гудзь та першого заступника голови Служби Владислава Цілину через виявлені факти необґрунтованого запровадження заборон на різні вакцини. Після перевірки заборон та визнання їх протизаконними 21 листопада Уряд звільнив Наталію Гудзь з посади керівника Держлікслужби. 24 листопада Уряд призначив виконуючим обов’язки голови Романа Ісаєнка.