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    Обшуки в Сімферополі: активістку Павленко підозрюють у зв'язках з «Правим сектором»

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    Обшуки в Сімферополі: активістку Павленко підозрюють у зв'язках з «Правим сектором»

    Активістка повідомила, що в ході обшуку у неї вилучили мобільний телефон, зошити із записами

    В Сімферополі окупанти прийшли з обшуками до будинку активістки Українського культурного центру в Криму Ольги Павленко

    Про це в середу, 29 серпня, повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.

    Павленко розповіла, що обшук проводили співробітники ФСБ РФ. Вони заявили, що активістку підозрюють в зв'язках з «Правим сектором», який нібито готував в Криму замах на вбивство людини.

    Активістка повідомила, що в ході обшуку у неї вилучили мобільний телефон, зошити із записами, копіювали інформацію з її комп'ютера.

    Слідчий сказав, що пізніше Павленко викличуть до Слідчого комітету для допиту.

    Обшук проходив з шостої години ранку і тривав близько чотирьох годин.

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