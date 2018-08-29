Обшуки в Сімферополі: активістку Павленко підозрюють у зв'язках з «Правим сектором»



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Активістка повідомила, що в ході обшуку у неї вилучили мобільний телефон, зошити із записами

В Сімферополі окупанти прийшли з обшуками до будинку активістки Українського культурного центру в Криму Ольги Павленко

Про це в середу, 29 серпня, повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.

Павленко розповіла, що обшук проводили співробітники ФСБ РФ. Вони заявили, що активістку підозрюють в зв'язках з «Правим сектором», який нібито готував в Криму замах на вбивство людини.

Активістка повідомила, що в ході обшуку у неї вилучили мобільний телефон, зошити із записами, копіювали інформацію з її комп'ютера.

Слідчий сказав, що пізніше Павленко викличуть до Слідчого комітету для допиту.

Обшук проходив з шостої години ранку і тривав близько чотирьох годин.