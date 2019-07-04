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    ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської

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    ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської

    Українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської.

    Про це в ефірі програми на Громадському заявив заступник командувача штабу штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

    «СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою, як воно визначено рамковими угодами», — сказав Бондар.

    Він також зауважив, що українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій.

    «Та є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин чи півгодини чи годину можна зайняти і відповідно, знову продовжити обстріли», — пояснив генерал-майор.

    Водночас, за його словами, українські військові, зі свого боку, почали розбирати фортифікації.

    «Ми показали добру волю. І в тому числі, вчора, коли там був представник, заступник глави місії Марк Етерінгтон. Він бачив особисто, що ми продовжуємо розбирати ці фортифікаційні споруди», — заявив Бондар.

    Нагадаємо, розведення сил та засобів в Станиці Луганській почалося у середу, 26 червня. Тоді українські підрозділи під наглядом спостерігачів ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу контрольно-пропускного пункту Станиця Луганська.

    27 червня українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків. Таким чином тоді було виконано перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганській.

    30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. 

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