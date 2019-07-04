ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської



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Українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської.

Про це в ефірі програми на Громадському заявив заступник командувача штабу штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

«СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою, як воно визначено рамковими угодами», — сказав Бондар.

Він також зауважив, що українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій.

«Та є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин чи півгодини чи годину можна зайняти і відповідно, знову продовжити обстріли», — пояснив генерал-майор.

Водночас, за його словами, українські військові, зі свого боку, почали розбирати фортифікації.

«Ми показали добру волю. І в тому числі, вчора, коли там був представник, заступник глави місії Марк Етерінгтон. Він бачив особисто, що ми продовжуємо розбирати ці фортифікаційні споруди», — заявив Бондар.

Нагадаємо, розведення сил та засобів в Станиці Луганській почалося у середу, 26 червня. Тоді українські підрозділи під наглядом спостерігачів ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу контрольно-пропускного пункту Станиця Луганська.

27 червня українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків. Таким чином тоді було виконано перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганській.

30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.