ОБСЄ не підтверджує взяття українськими військовими Новоолександрівки

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 100 вибухів поблизу Новоолександрівки

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може підтвердити інформацію про те, що Збройні Сили України взяли під контроль село Новоолександрівка у Попаснянському районі Луганської області на лінії розмежування. Про це сказав заступник голови місії Александр Хуг. «Ми не можемо підтвердити. Наші спостерігачі не можуть дістатися цього села через



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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 100 вибухів поблизу Новоолександрівки

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може підтвердити інформацію про те, що Збройні Сили України взяли під контроль село Новоолександрівка у Попаснянському районі Луганської області на лінії розмежування.

Про це сказав заступник голови місії Александр Хуг.

«Ми не можемо підтвердити. Наші спостерігачі не можуть дістатися цього села через ризики у вигляді мінних пасток на єдиній під'їзній дорозі. Але ми отримували інформацію з багатьох джерел усередині села, що туди ввійшли ЗСУ», — сказав він.

Водночас він поінформував, що спостерігачі на передовій патрульній базі в Кодіївці минулої ночі за 1,5 години зафіксували 100 вибухів поблизу Новоолександрівки.

«Відповідно до нашого досвіду, просування вперед супроводжується збільшенням рівня насильства», — сказав він.

31 січня Міноборони України повідомило, що військовослужбовці ЗСУ зайняли Новоолександрівку.

31 січня Міноборони України повідомило, що військовослужбовці ЗСУ зайняли Новоолександрівку.

«В село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Вдень працюють і снайпери, і стрілецька зброя інша, вночі подекуди пострілюють із великокаліберних кулеметів. Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі, тому що це шматок нашої землі. Так і просуватимемося далі, потроху, але не зупиняючись», — розповів в інтерв'ю «Військовому телебаченню» дислокований у селі військовослужбовець.

Джерело: Інтерфакс-Україна