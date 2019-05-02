ОБСЄ продовжила мандат місії на українсько-російському кордоні до кінця вересня



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Спостерігачі ОБСЄ

Згідно з рішенням, мандат Місії залишається без змін

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у четвер продовжила до 30 вересня 2019 року мандат спостережної місії ОБСЄ в російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області на кордоні з Україною.

Про це «Укрінформу» повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

«Під час засідання Постійної ради у четвер було ухвалено рішення щодо продовження мандату Спостережної місії ОБСЄ на пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» до 30 вересня 2019 року», - повідомили у представництві.

Згідно з рішенням, мандат Місії залишається без змін. Спостерігачі будуть здійснювати моніторинг ситуації і пересувань через кордон на двох російських пунктах пропуску та повідомляти про це у своїх звітах.

Нагадаємо, російська делегація в ОБСЄ постійно чинить опір спробам України розширити мандат Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк» на усі непідконтрольні українській владі ділянки кордону.

Місія виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятого на основі консенсусу.