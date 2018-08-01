ОБСЄ вивчає ситуацію із видобутком бурштину на Рівненщині

Хуг заявив, що завдання спостерігачів в таких непростих питаннях - попередити ескалацію конфлікт

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні вивчає на Рівненщині ситуацію із видобутком бурштину та дотриманням релігійного законодавства.

Про це повідомляє прес-служба обласної ради.

«Спеціальна моніторингова місія має на меті подати об’єктивну картинку з того чи іншого питання, що допоможе вищому керівництву держави, а також органам місцевої влади у прийнятті важливих рішень», - наголосив на завданні місії ОБСЄ в Україні перший заступник голови місії в Україні Александр Хуг.

Зокрема, одне з нещодавніх проблемних питань, яке перебувало в полі зору фахівців спеціальної місії ОБСЄ, – це релігійний конфлікт у Птичій. Як пояснив свою позицію Хуг, завдання спостерігачів в таких непростих питаннях - попередити ескалацію конфлікту.

Також СММ моніторить ситуацію щодо незаконного видобутку бурштину на Рівненщині.

Зі свого боку, голова обласної ради Олександр Данильчук подякував представникам місії ОБСЄ за зустріч та задекларував прагнення до діалогу і наміри щодо подальшої співпраці.

«Спільно з обласною державною адміністрацією ми намагаємося вирішувати усі проблемні питання: спілкуємося з громадами, при потребі виносимо питання на сесію обласної ради, приймаємо колегіальні рішення», - зауважив голова ради.

Водночас він висловив сподівання на те, що спільна робота місцевої влади та ОБСЄ допоможе глибше вивчити ту чи іншу ситуацію та приймати максимально зважені та ефективні рішення.

Після спілкування з керівниками Рівненської області представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ провели презентацію щодо своєї діяльності для працівників апаратів обласної ради та облдержадміністрації.