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    ОБСЄ виявила на Донбасі російську станцію розвідки «Кредо-М1»

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    ОБСЄ виявила на Донбасі російську станцію розвідки «Кредо-М1»

    Станцію наземної розвідки зафыксували на західній околиці н. п. Первомайськ

    СММ ОБСЄ зафіксувала на околиці окупованого Первомайська сучасну російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 «Кредо-М1»).

    Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

    «6 червня Місія зафіксувала одну переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 «Кредо-М1») на західній околиці н. п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська)», - йдеться у повідомленні.

    У зв'язку з цим Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні виступило із засудженням чергового факту постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу.

    Раніше місія ОБСЄ неодноразово виявляла на окупованому Донбасі різноманітні типи російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби,

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас окуповані території
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