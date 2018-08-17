ОБСЄ зафіксувала на Донбасі комплекси радіоелектронної боротьби РФ



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Україна представить факти появи на Донбасі новітніх систем радіоелектронної боротьби РФ

Учасники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі новітні російські засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони, десятки танків і артилерійських систем.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України в Facebook.

«Зафіксовані Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 4 новітні та складні російські системи радіоелектронної боротьби, які знаходяться на озброєнні ЗС РФ, є свідченням того, що РФ вчергове вдається до ескалації», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Україна представить підтверджені факти появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби міжнародним партнерам на всіх рівнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала пошкодження в результаті обстрілів і стрільби зі стрілецької зброї в житлових районах н.п. Пікузи, Докучаєвськ, Голубовське і Голубівка, а також біля Богданівки.

Так, згідно зі звітом місії, у Пікузах, непідконтрольних українській стороні, зафіксували воронку, яка виникла в результаті розриву снаряда СПГ-9, 73 мм, випущеного із західного-південно-західного напрямку.