ОБСЄ зафіксувала у середу менше порушень припинення вогню на Донбасі



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У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню

СММ ОБСЄ зафіксувала у середу зменшення кількості порушень режиму припинення вогню як на Донеччині, так і на Луганщині.

Про повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 14 серпня 2019 року.

«У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши зокрема менше вибухів (38), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (87 вибухів)», - йдеться у звіті.

Понад половину порушень режиму припинення вогню на Донечичні зафіксовано в районах на південно-південний схід та на південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя), на південь від н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька) та н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька), а також у районах на північний схід від н. п. Первомайське (підконтрольний урядові, 17 км на північний захід від Донецька).

У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши лише 3 вибухи.

У звіті повідомляється, що спостерігачі зафіксували спричинені стріляниною пошкодження кабінки на контрольному пункті в’їзду-виїзду в Майорську.

«На контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) у н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька) спостерігачі бачили 3 пробоїни у південній металевій стінці однієї з кабінок, розташованих з південно-східного краю КПВВ. За оцінкою СММ, пошкодження виникли нещодавно внаслідок влучення куль калібру 5,47 мм або 7,62 мм. Офіцери Державної прикордонної служби України на КПВВ розповіли, що пошкодження з’явилися вночі за 3 доби до того», - йдеться у звіті.