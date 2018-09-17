ОБСЄ знайшла на Донбасі фрагменти реактивних гранат



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Спостерігачі ОБСЄ вперше зафіксували подібну зброю на непідконтрольних територіях України

Спостерігачі СММ ОБСЄ вперше виявили на Донбасі фрагменти різних типів реактивних гранат. Про це йдеться в звіті прес-служби місії.

Зазначається, що фрагменти були розкидані на дорозі Т1316 в районі ділянки розведення сил і засобів в Золотому Луганської області.



«Приблизно за 500 м на північний захід від блокпоста збройних формувань, розташованого на південному краї ділянки розведення в районі Золотого, члени патруля місії вперше бачили фрагменти різних типів реактивних гранат, які були розкидані як на самій дорозі Т1316, так і вздовж неї. Перебуваючи орієнтовно за 400 м на південь від північного краю даної ділянки розведення, команда СММ вперше зафіксувала фрагменти іншої реактивної гранати», - повідомили в ОБСЄ.



За даними ОБСЄ, перебуваючи на південному краї ділянки розведення в районі Золотого, спостерігачі чули близько 10 пострілів зі стрілецької зброї за 3-5 км на північний схід (за оцінкою, за межами ділянки розведення).

Реактивна граната - кумулятивна, осколкова, термобарична або будь-яка інша граната, обладнана пороховим прискорювачем і укладена в металеву/пластикову трубу. Призначена для ураження бронетехніки противника і живої сили, яка перебуває в умовах обмеженого простору (дот, дзот). Може використовуватися для ураження вертольотів противника. Конструкція деяких ручних гранатометів унеможливлює їх до перезарядки. Прикладом може бути РПГ-18, РПГ-22 і ін.



