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    Внаслідок обстрілу Одещини постраждала дитина: подробиці

    Внаслідок обстрілу Одещини постраждала дитина: подробиці
    фото з відкритих джерел

    Рашисти завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації

    Сього вранці, 16 травня, російські війська завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації по Одеській області. В результаті атаки постраждали двоє дорослих і важко поранена дитина. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради в Telegram.

    «Попередньо, постраждалі двоє дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється», – зазначається у повідомленні.

    В оперативно-тактичному угрупованні «Південь» повідомили, що в результаті ракетного удару постраждав об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, а також спалахнула пожежа.

    На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. При цьому наголошується, що окупанти продовжують атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман, проте потрапляє в мирних жителів.

    Як повідомлялося, внаслідок удару рашистів постраждала база відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

    Теги: росія окупанти Одеса війна обстріл Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Внаслідок обстрілу Одещини постраждала дитина: подробиці