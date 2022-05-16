Внаслідок обстрілу Одещини постраждала дитина: подробиці

Рашисти завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації

Сього вранці, 16 травня, російські війська завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації по Одеській області. В результаті атаки постраждали двоє дорослих і важко поранена дитина. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради в Telegram.

«Попередньо, постраждалі двоє дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється», – зазначається у повідомленні.

В оперативно-тактичному угрупованні «Південь» повідомили, що в результаті ракетного удару постраждав об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, а також спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. При цьому наголошується, що окупанти продовжують атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман, проте потрапляє в мирних жителів.

Як повідомлялося, внаслідок удару рашистів постраждала база відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області.