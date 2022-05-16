На дорогах запрацювали камери фіксації порушень ПДР

Штрафи за порушення правил дорожнього руху громадяни можуть отримувати онлайн

Відсьогодні на українських дорогах запрацювали камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі інформаційного телемарафону.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху громадяни можуть отримувати онлайн протягом двох місяців.

«Для цього є період в два місяці, коли може бути винесена постанова. Зрозуміло, що зараз потрібно буде набирати оберти, в тому числі щодо обробки даних, тому це може бути трошечки пізніше. А так від сьогодні вже буде надходити інформація про правопорушення», – сказав Білошицький.

Як раніше повідомлялося, із 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Раніше Кабмін змінив процедуру здачі іспитів та отримання посвідчень водія. Постанова уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» встановлює новий порядок.