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    Обвал будинку в Індії: загинула одна людина, ще 20 - під завалами

    Зараз триває операція порятунку людей, які опинилися під завалами
    В індійському місті Бхіванді в результаті обвалення будівлі більше 20 чоловік залишилися під завалами. Про це повідомляє Times Now. Крім того, за уточненими даними, при обваленні триповерхового будинку одна людина загинула, ще троє постраждали. Зараз триває операція порятунку людей, які опинилися під завалами. У ній беруть участь пожежники,
    • 24 Листопада, 07:56
    • Розсилка

    Зараз триває операція порятунку людей, які опинилися під завалами

    В індійському місті Бхіванді в результаті обвалення будівлі більше 20 чоловік залишилися під завалами.

    Про це повідомляє Times Now.

    Крім того, за уточненими даними, при обваленні триповерхового будинку одна людина загинула, ще троє постраждали.

    Зараз триває операція порятунку людей, які опинилися під завалами.

    У ній беруть участь пожежники, поліція, співробітники швидкої допомоги, група національних сил реагування на стихійні лиха.

    В даний час з'ясовуються всі обставини події, на місці події працюють фахівці.

    стихійні лиха смерть Індія
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