Обвал будинку в Індії: загинула одна людина, ще 20 - під завалами

Зараз триває операція порятунку людей, які опинилися під завалами

В індійському місті Бхіванді в результаті обвалення будівлі більше 20 чоловік залишилися під завалами.

Про це повідомляє Times Now.

Крім того, за уточненими даними, при обваленні триповерхового будинку одна людина загинула, ще троє постраждали.

Зараз триває операція порятунку людей, які опинилися під завалами.

У ній беруть участь пожежники, поліція, співробітники швидкої допомоги, група національних сил реагування на стихійні лиха.

A portion of a three floor building collapses in Maharashtra's Bhiwandi. 1 dead and 3 injured. Rescue teams at the spot pic.twitter.com/w18g8sp2Xc