Вітренко назвав умови зниження ціни на газ

Новий міністр енергетики, а вслід за ним і глава «Нафтогазу», вважають, що в Україні існує реальна можливість зменшити тарифи газ

Новий очільник «Нафтогазу» запевнив, що Україна не планує купувати «блакитне паливо» у Росії

Новий глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав умови, за яких можливо знизити ціни на газ для населення. При цьому він підкреслив, що підприємство не має наміру відновлювати прямі закупівлі газу в РФ.

Як зазначив Вітренко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», спільно з «Укргазвидобуванням» будуть опрацьовані можливості збільшення видобутку, а також буде обговорюватися розвиток ринку. Це, впевнений новий глава «Нафтогазу», має призвести до зниження вартості блакитного палива.

«Укргазвидобування повинна більше видобувати і, відповідно, більше давати на ринок – на прозорих умовах, рівних для всіх. Повинен бути рівний доступ до власного ресурсу видобутку, щоб ніхто не міг звинуватити «Нафтогаз» у монополізмі, щоб діяли чесні правила гри, однакові для всіх», – вважає Вітренко.

Він зазначив, що не планується купувати газ у Росії.

«Йдеться про те, що газ, який Україна купує у європейських компаній, буде дешевшим», – сказав Вітренко.

Глава НАК «Нафтогаз України» нагадав і про діджиталізацію. Ця ініціатива допоможе зрозуміти, скільки українці платять за газ, тобто яка у громадян купівельна спроможність. Також це, вважає Вітренко, допоможе забезпечити легкий механізм адресної допомоги тим, хто її потребує.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко, якого призначили на посаду 29 квітня, заявив, що існує реальна можливість зменшити високі тарифи на електроенергію й газ для малозабезпечених людей.

Як відомо, Верховна Рада на черговому засіданні 29 квітня призначила на посаду міністра енергетики віцепрезидента «Енергоатома» Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 305 народних обранців.

Раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Постачальники газу опублікували свої річні тарифи для українців і вони перевищують позначку 6,99 грн, що діяла під час опалювального сезону. У трьох областях встановили захмарні ціни на газ.