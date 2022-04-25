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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Житомирщину

    Рашисти обстріляли Житомирщину
    фото з відкритих джерел

    Інформації про загиблих немає

    Вранці російські війська завдали ракетного удару по місту Коростень на Житомирщині. Про це у відеозверненні повідомив Коростенський міський голова Володимир Москаленко.

    «Сьогодні о 8:30 в районі більше залізничному стався вибух ракети. Інформації про загиблих немає, але такий вибух стався, що налякало людей», - зазначив Москаленко.

    Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.

    Керівник «Укрзалізниці» заявив, що сьогодні вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні. Затримується щонайменше 16 пасажирських потягів та є постраждалі.

    Також Вінниччина вранці здригнулася від вибухів. Влада закликала людей не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишатись в укриттях.

    Додамо, що окупанти обстріляли Рівненщину: ворог й там цілив по залізничних об'єктах.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Житомирщина окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Житомирщину