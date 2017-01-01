Одеський губернатор вніс заставу за арештованого активіста

Степанов пояснив свої дії реакцією на несправедливість

Сьогодні, 27 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов вніс заставу за арештованого судом одеського активіста Сергія Стерненка. Про це він повідомив у Facebook. Степанов пояснив свою позицію в цьому питанні: «Це моя людська реакція на несправедливість. 600 тис. грн застави для того, хто кидався на поліцію, і



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Активіст Сергій Стерненко

Степанов пояснив свої дії реакцією на несправедливість

Сьогодні, 27 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов вніс заставу за арештованого судом одеського активіста Сергія Стерненка. Про це він повідомив у Facebook.

Степанов пояснив свою позицію в цьому питанні: «Це моя людська реакція на несправедливість. 600 тис. грн застави для того, хто кидався на поліцію, і 128 тис. грн застави для того, на чиїй совісті загублені життя дітей в таборі «Вікторія». Де тут справедливість?».

Він зазначив, не підтримує і ніколи не буде підтримувати радикалізм форм протесту в тій акції протесту.

Також Степанов повідомив, що категорично не згоден з критикою на адресу правоохоронних органів в ситуації навколо Літнього театру. «Численна присутність поліції зірвала плани завести на мітинг в Міськсаду «ті тушок», і влаштувати криваву бійню з захисниками Літнього театру», - вважає губернатор.

Нагадаємо, Приморський суд Одеси 24 листопада арештував з правом внесення застави одеського активіста Сергія Стерненка. Сума застави визначена у 608 тис. грн. Арешт відбувся в рамках розслідування справи про заворушення в Одесі в міському саду 18 листопада.

Рішення суду про арешт ґрунтувалось в тому числі на показах голови Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, якому під час подій 18 листопада розбили голову. Шеф поліції стверджує, що активіст бив його ногами (за даними видання цього не було: громадський діяч вів пряму відеотрансляцію подій, і нічого такого на записові немає).

Губернатор Одещини Степанов пообіцяв внести заставу за Стерненка.