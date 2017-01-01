В Одесі краще бути сепаратистом та вбивцею, ніж патріотом

Плач за «Сватами» показав настільки ментально хворе наше суспільство

Поміж мі-мі-мі розрізанням стрічок в дитсадках президенту треба звернути увагу на Одесу. Аби потім із Клімкіним у твітері не сперечатися з іноземними газетами, що на їх картах Одеса російська, а «це ж Україна». Нинішня осінь чітко зафіксувала, що бути ватаном і убивцею там краще і безпечніше. У Труханова знайшли російський паспорт. Це

Сергій Стерненко

Плач за «Сватами» показав настільки ментально хворе наше суспільство

Поміж мі-мі-мі розрізанням стрічок в дитсадках президенту треба звернути увагу на Одесу. Аби потім із Клімкіним у твітері не сперечатися з іноземними газетами, що на їх картах Одеса російська, а «це ж Україна».

Нинішня осінь чітко зафіксувала, що бути ватаном і убивцею там краще і безпечніше.

У Труханова знайшли російський паспорт. Це нікого не колише, мер успішно симулює скорботу за Небесною сотнею.

У вересні одесити і врешті вся країна зжерла відверте знущання з показово-відмінним табором «Вікторія», коли мерія відкупилася від згорілих дівчаток по 200К гривень за кожну. Директор, який не цікавився регулярними замиканнями і пожежною безпекою — 130К застави.

Зате одеський активіст Сергій Стерненко, який не так давно любителям «сватів» і прочєй *уєти перекрив дорогу на Райкіна — отримав 600К гривень. Отак, с*ка, одеське правосуддя подякувало активісту, що вони ще ходять під іменем закону і отримують українські ніштяки, а не стоять в черзі за гуманітаркою, як раби Плотницького-Корнета-Захарченка. Читайте також Одеський губернатор пообіцяв внести заставу за арештованого Стерненка 25 Листопада, 12:25

Поліція не підтвердила інформацію про «замінування» аеропорту в Одесі 24 Листопада, 21:05

«Укрзалізниця» до новорічних свят запустить сім додаткових поїздів 24 Листопада, 20:30 Цієї осені в Одесі виправдали фігурантів справи «2 травня». Коли міліції було на*рать, Фучеджі уже мав план з отримання російського громадянства — справа спасіння Одеси від перспективи «ОНР» була лише в руках місцевих ультрасів, ПС і таких як Стерненко. Тепер останні офіційно вороги в умовно українському місті, а русскомирці — поважні чесно-прозорі громадяни. Учорашній плач за «Сватами» від людей з аватарками в парі з бабьонками в вишиванках і навіть із вищою с освітою — показав настільки ментально хворе наше суспільство. Якщо кіношний російський прапор на РДА сприймаєтеся як сімейна комедія, то і в принципі на одеському пляжі можна норм лежать навіть якщо центром кататимуться російські танки. Я не знаю, чим займались усі чотири роки після революції ображені правовохоронці, чиї помацані рукава оцінили в 600К, однак біографію Стерненка можна чітко відслідкувати.

Євромайдан, дружня зустріч Шуфрича, не дали почепити російський прапор на ОДА, антитруханівські двіжухи. Такі люди роблять історію поки інші колупаються в носі і поправляють застряглі «сімейки» із дупи як ідеальний для мільйонів сім‘янин Будько.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»