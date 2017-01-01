В Одесі краще бути сепаратистом та вбивцею, ніж патріотом
- 25 Листопада, 22:01
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Розсилка
Плач за «Сватами» показав настільки ментально хворе наше суспільство
Поміж мі-мі-мі розрізанням стрічок в дитсадках президенту треба звернути увагу на Одесу. Аби потім із Клімкіним у твітері не сперечатися з іноземними газетами, що на їх картах Одеса російська, а «це ж Україна».
Нинішня осінь чітко зафіксувала, що бути ватаном і убивцею там краще і безпечніше.
У Труханова знайшли російський паспорт. Це нікого не колише, мер успішно симулює скорботу за Небесною сотнею.
У вересні одесити і врешті вся країна зжерла відверте знущання з показово-відмінним табором «Вікторія», коли мерія відкупилася від згорілих дівчаток по 200К гривень за кожну. Директор, який не цікавився регулярними замиканнями і пожежною безпекою — 130К застави.
Зате одеський активіст Сергій Стерненко, який не так давно любителям «сватів» і прочєй *уєти перекрив дорогу на Райкіна — отримав 600К гривень.
Отак, с*ка, одеське правосуддя подякувало активісту, що вони ще ходять під іменем закону і отримують українські ніштяки, а не стоять в черзі за гуманітаркою, як раби Плотницького-Корнета-Захарченка.
Цієї осені в Одесі виправдали фігурантів справи «2 травня». Коли міліції було на*рать, Фучеджі уже мав план з отримання російського громадянства — справа спасіння Одеси від перспективи «ОНР» була лише в руках місцевих ультрасів, ПС і таких як Стерненко. Тепер останні офіційно вороги в умовно українському місті, а русскомирці — поважні чесно-прозорі громадяни.
Учорашній плач за «Сватами» від людей з аватарками в парі з бабьонками в вишиванках і навіть із вищою с освітою — показав настільки ментально хворе наше суспільство. Якщо кіношний російський прапор на РДА сприймаєтеся як сімейна комедія, то і в принципі на одеському пляжі можна норм лежать навіть якщо центром кататимуться російські танки.
Я не знаю, чим займались усі чотири роки після революції ображені правовохоронці, чиї помацані рукава оцінили в 600К, однак біографію Стерненка можна чітко відслідкувати.
Євромайдан, дружня зустріч Шуфрича, не дали почепити російський прапор на ОДА, антитруханівські двіжухи.
Такі люди роблять історію поки інші колупаються в носі і поправляють застряглі «сімейки» із дупи як ідеальний для мільйонів сім‘янин Будько.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої