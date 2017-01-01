В Одесі розпалили багаття під прокуратурою: люди протестують проти затримання активістів

Протестувальники вимагають закриття кримінальних проваджень проти Стерненка, Ганула, Резуна

Біля будівлі обласної прокуратури в Одесі 26 листопада ввечері розпочалась акція, учасники якої вимагають відставки прокурора Одеської області Олега Жученка та очільника Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, закриття кримінальних проваджень стосовно учасників громадської акції проти забудови Літнього театру в одеському Міському



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Фото: «Радіо Свобода» Акція під прокуратурою

Протестувальники вимагають закриття кримінальних проваджень проти Стерненка, Ганула, Резуна

Біля будівлі обласної прокуратури в Одесі 26 листопада ввечері розпочалась акція, учасники якої вимагають відставки прокурора Одеської області Олега Жученка та очільника Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, закриття кримінальних проваджень стосовно учасників громадської акції проти забудови Літнього театру в одеському Міському саду Сергія Стерненка, Дем’яна Ганула, Ігоря Резуна.

Як передає «Радіо Свобода», на місці перебуває від 50 до 100 людей. Листівками з фото затриманих активістів та написом: «Вони врятували Літній театр. Натомість влада кинула їх за ґрати» учасники протесту обклеїли підігнаний до будівлі прокуратури трейлер, вікна й стіни будівлі. Також вони привезли металеві бочки та дрова, запалили багаття.

За звинуваченням «у масових заворушеннях» 18 листопада в Літньому театрі, котрий є невід’ємною частиною історичного ареалу Міського саду, двох активістів заарештували на 60 діб: Сергія Стерненка — із правом на внесення застави у 600 тисяч гривень, Дем’яна Ганула — без права на заставу. Судове засідання у справі Ігоря Резуна, якого також звинувачують за статтею 294 Кримінального кодексу України про організацію масових заворушень, має відбутися 27 листопада.

Нагадаємо, голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов пообіцяв внести заставу за арештованого судом одеського активіста Сергія Стерненка.