  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одіозний Іванющенко повернувся у Київ, - джерела

    • Розсилка
    Джерела повідомляють, що Іванющенко вчора повернувся у Київ - Одіозний Іванющенко повернувся у Київ, - джерела
    Джерела повідомляють, що Іванющенко вчора повернувся у Київ

    Юра Єнакієвський повернувся?

    Одіозний чиновник часів правління президента-втікача віктора Януковича Юрія Іванющенко (Юра Єнакієвський) вчора повернувся у Київ. Про це в коментарі «Главкому» повідомив волонтер Роман Синіцин

    «За даними моїх джерел, він вчора прилетів у Київ – зараз перевіряємо», - додав він.

    За словами Синіцина, повернення в Україну чиновників часів Януковича «відбувається як мінімум  за мовчазної згоди, а як максимум – за активного сприяння чиновників з Офісу президента і, можливо,  Богдана (глави офісу президента Андрія Богдана)».

    Як повідомлялось 2 липня, прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього «регіонала» та соратника Януковича Юрія Іванющенка. У зв’язку з цим поліція зняла його з розшуку

    Нагадаємо, вчора голова Офісу президента України Андрій Богдан за організацію акції протесту проти реєстрації кандидатами в депутати одіозного блогера-пропагандиста Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, який очолював АП в роки президентства засудженого за держзраду екс-президента Віктора Януковича. За словами голови ОПУ, Порошенко нібито намагається відвернути увагу від розслідувань, фігурантів яких він є.

    Читайте також
    Київ волонтер Юрій Іванющенко чиновник Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ