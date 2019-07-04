Одіозний Іванющенко повернувся у Київ, - джерела



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Джерела повідомляють, що Іванющенко вчора повернувся у Київ

Юра Єнакієвський повернувся?

Одіозний чиновник часів правління президента-втікача віктора Януковича Юрія Іванющенко (Юра Єнакієвський) вчора повернувся у Київ. Про це в коментарі «Главкому» повідомив волонтер Роман Синіцин

«За даними моїх джерел, він вчора прилетів у Київ – зараз перевіряємо», - додав він.

За словами Синіцина, повернення в Україну чиновників часів Януковича «відбувається як мінімум за мовчазної згоди, а як максимум – за активного сприяння чиновників з Офісу президента і, можливо, Богдана (глави офісу президента Андрія Богдана)».

Як повідомлялось 2 липня, прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього «регіонала» та соратника Януковича Юрія Іванющенка. У зв’язку з цим поліція зняла його з розшуку.

Нагадаємо, вчора голова Офісу президента України Андрій Богдан за організацію акції протесту проти реєстрації кандидатами в депутати одіозного блогера-пропагандиста Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, який очолював АП в роки президентства засудженого за держзраду екс-президента Віктора Януковича. За словами голови ОПУ, Порошенко нібито намагається відвернути увагу від розслідувань, фігурантів яких він є.