Екс-регіонала Іванющенка зняли з розшуку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Іванющенко

У прокуратурі Одеської області заявили, що закрили справу проти Іванющенка в квітні 2019 року

Прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього «регіонала» та соратника Януковича Юрія Іванющенка, відомого як «Юра Єнакієвський». У зв’язку з цим поліція зняла його з розшуку.

Ще минулого тижня Іванющенко був у базі Міністерства внутрішніх справ як особа, що переховується від слідства, проте зараз його вже там немає.

У коментарі «Українській правді» речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив зняття з розшуку колишнього «регіонала». Це зробили на підставі інформації, отриманої від прокуратури Одещини.

«На початку червня ми отримали постанову прокуратури області про закриття кримінального провадження щодо вказаного громадянина. За законом це автоматично тягне за собою внесення змін до розшукових баз і зняття з розшуку», — пояснив він.

Речник розповів, що згодом поліція побачила в ЗМІ інформацію про нібито поновлення справи проти Іванющенка і направила запит до прокуратури Одещини.

«25 червня прокуратура Одеської області надіслала офіційний документ (копію постанови), в якому вказано про прийняте рішення щодо закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях цього громадянина», — сказав Тракало.

У прокуратурі Одеської області заявили, що закрили справу проти Іванющенка в квітні 2019 року, зокрема через скасування Конституційним судом відповідальності за незаконне збагачення, а також через рішення суду, який зобов’язав закрити справу в частині щодо рейдерського захоплення одеського ринку.

Водночас у прокуратурі стверджують, що вони досі проводять досудове розслідування «за фактом можливого вимагання права на майно та заволодіння бюджетними коштами».

Речниця генпрокурора Лариса Сарган стверджує, що заступник генерального прокурора поновив одну з частин справи, яка стосувалась вимагання частки в одеському ринку «7 кілометр».

Депутата від «Партії Регіонів» Юрія Іванющенка називають «Юрою Єнакіївським» (чоловік родом з Єнакієвого — ред.). Після втечі екс-регіонала з України його оголосили у міжнародний розшук. Прокуратура почала розслідування двох кримінальних проваджень щодо розкрадання 177 мільйонів гривень так званих «кіотських коштів», які були виділені на утеплення та ремонт шкіл Донецької, Луганської областей та рейдерське захоплення Одеського ринку «7-й кілометр». У березні 2017 року два провадження об’єнали в одну справу, також стало відомо про нібито закриття справ щодо екс-регіонала, а у травні того ж року генеральний прокурор Юрій Луценко назвав це поразкою відомства. Втім на інформаційний запит журналістки Громадського у ГПУ відповіли, що слідство за підозрою Іванющенку зупинено, але рішення про закриття кримінальних проваджень на підставі ухвали суду не приймались. У березні 2018 року він зник із санкційного списку ЄС.