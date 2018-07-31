Одна із фігуранток справи «вишок Бойка» пішла на угоду з прокурором



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Жінку звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у рік

Колишня провідна інжеренка Чорноморнафтогазу, фігурантка справи про закупівлю за завищеною ціною вишок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі (так звана справа «вишок Бойка») Анастасія Цибульська пішла на угоду з прокурором у справі.

Як повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок Шевченківського суду від 22 червня, суд дав 5 років умовно Цибульській, її визнали винною у привласненні майна шляхом зловживання владою, службовому підробленні та створенні злочинної організації.

Водночас, жінку звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у рік. Такий вирок передбачений угодою про визнання винуватості між обвинуваченою та слідством, укладеною 17 листопада 2017 року.

«Обвинувачена розкаялась у вчиненому, активно сприяла встановленню обставин злочину, у тому числі щодо себе та інших осіб, частково добровільно відшкодувала шкоду. Сторони дійшли згоди щодо покарання у вигляді 5 років ув’язнення зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік», — ідеться у рішенні.

«Вишки Бойка» — кримінальне провадження, пов'язане із незаконними оборудками Нафтогазу і «Чорноморнафтогазу» («дочка» «Нафтогазу») у 2011-2013 роках. Ідеться закупівлю за завищеною ціною вишок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі, до якої нібито причетний співголова фракції «Опозиційний блок», колишній міністр енергетики Юрій Бойко. Водночас у Генпрокуратури немає прямих доказів причетності Бойка до схеми з буровими установками.

У справі ідеться, що у березні-вересні 2010 року учасники злочинної організації спланували закупівлю двох самопідіймальних плавучих бурових установок не безпосередньо у виробника — Keppel Offshore &a17; Marine Limited Group (Сінгапур), а через підконтрольні фіктивні підприємства за завищеними цінами, на загальну суму $404,4 млн. Ринкова ціна «вишок» становила $210 млн. Решту коштів, за даними слідства, було відмито через офшорні компанії.

Цибульській інкримінували участь у злочинах злочинної організації (ч.1 ст.255 КК), умисне незаконне заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК), умисне складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, вчинення іншого підроблення офіційних документів у складі злочинної організації (ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК).

У цій справі фігурує також нардеп Євген Бакулін, який у 2010-2014 рр. очолював НАК «Нафтогаз України», що є єдиним акціонером ДАТ «Чорноморнафтогаз». За версією слідства, Бакулін спільно з іншими учасниками злочинної організації спланував і організував закупівлю «вишок». Депутат Бакулін, за даними ГПУ, завдав збитків Нафтогазу на понад 449 мільйонів гривень.