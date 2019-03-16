Одна камера на вулиці Києва за місяць зафіксувала 20 тисяч порушень на дорозі



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У Департаменті патрульної поліції зазначили, що їхня мета - попередити правопорушення, а не притягати якомога більше водіїв до відповідальності

У Києві на вулиці Олени Теліги камера, встановлена для фіксації порушень протягом лише одного місяця зафіксувала понад 20 тисяч порушень. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він уточнив, що ця камера автоматичної фіксації порушень зараз працює у тестовому режимі.

На питання «Главкома», чи є у Патрульної поліції норматив зі збору штрафів Білошицький відповів, що у патрульних немає жодних задач такого роду.

«На карті публікуються місця застосування приладів вимірювання швидкості, зазначається їх кількість. Обов’язково встановлені дорожні знаки, які повідомляють водія про те, що на цій ділянці можливе вимірювання швидкості, тобто використання приладів фото-, відеофіксації. Окрім того, там, де відбувається вимірювання стоїть патрульний автомобіль з увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Тобто ще більш відкрито це робити складно. Я це веду до того, що якби була задача притягнути якомога більше водіїв до відповідальності, то ви самі розумієте, що це робилося би зовсім іншими методами. Якими були ці методи всі бачили ще років п’ять тому», - підкреслив він.

Білошицький додав, що мета Департаменту патрульної поліції – попередити правопорушення і виміряти швидкість руху, а не притягати якомога більш водіїв до відповідальності.

На питання, якщо порушення автомобілем «зловили» по черзі, скажімо, пристрій автоматичної фіксації і TruCAM, то таке перевищення швидкості вважатиметься одним порушенням, чи має місце декілька порушень впродовж короткого періоду часу, Білошицький відповів: якщо зафіксовано декілька разів, то це буде декілька правопорушень.

«Можу сказати, що у тих місцях, де використовуватимуться пристрої автоматичної фіксації немає сенсу використовувати TruCAM», - зазначив він.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.

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