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  4. Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)
рус
    Політика

    Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)

    Дим наж Кримським мостом налякав мешканців окупованого півострова і спровокував ДТП - Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)
    Дим наж Кримським мостом налякав мешканців окупованого півострова і спровокував ДТП
    фото із соцмереж

    Поява диму над мостом, що з'єднує окупований Крим і Росію, спровокувала ДТП

    Жителі окупованого Криму почали постити у соцмережах фото та відео Кримського мосту, де на світлинах видно густий білий дим.

    ВІ районі мосту, який окупанти побудували для сухопутного сполучення окупованого півострова Крим із російською територією, видно кілька осередків диму.

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    Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)
    Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)
    Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)
    Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)
    Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)
    Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)
    Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)
    Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)
    Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)

    Офіційно окупаційна влада Криму спершу ніяк не коментувала появу диму над керченським мостом. Але неофіційно джерела у кримській «владі» зазначали, що це – навчання міноборони, рятувальників та Росгвардії «з безпеки об’єкту та попередження загроз».

    Пізніше гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про навчання і закликав мешканців окупованого півострова не хвилюватися, бо, за його словами, в районі мосту уже сталася одна ДТП.

    Нагадаємо, під час російсько-української війни, яка досі триває на півдні та сході нашої країни, неодноразово піднімалося питання удару по Кримському мосту. Втім, секретар РНБО Олексій Данілов у квітні заявляв, що Україна обов’язково б зруйнувала цей об’єкт, якби мала відповідне озброєння.

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    Теги: Крим росія війна Україна Кримський міст окупація #stoprussia
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    Дим над Кримським мостом: окупанти розказують про навчання (фото, відео)