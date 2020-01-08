Офіційна заява МАУ: лайнер, що впав в Ірані, проходив техобслуговування за день до трагедії



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Авіакатастрофа українського літака в Ірані

Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня

Лайнер Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України», що зазнав вранці 8 січня катастрофи після злету з аеропорту Тегерана, за день до трагедії пройшов технічне обслуговування. Про це заявили в авіакомпанії МАУ, якій належить лайнер.

«Рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року», - повідомили в «Міжнародних авіалініях України».

Наразі керівництво авіакомпанії готує для представників ЗМІ терміновий брифінг.

«Для отримання інформації про осіб, що знаходились на борту рейсу № 752, просимо звертатися в авіакомпанію за телефонами 0 800 601 527 (для дзвінків з України) та +380 44 581 50 19 (для дзвінків із-за кордону)», - також йдеться в повідомленні.

Як з'ясував Главком, лайнеру Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України», що зазнав вранці 8 січня катастрофи після злету з аеропорту Тегерана, було лише три з половиною роки.

За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

За останніми даними серед 176 загиблих у авіакатастрофі літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737, що розбився в Тегерані, більшість були громадянами Ірану.

Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі.

Нагадаємо, раніше деякі видання припустили, що український літак могли випадково збити. Зокрема, катастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

За повідомленням представника аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані, на борту літака «Міжнародних авіаліній України», що розбився в Ірані, перебували 176 осіб.

Президент Володимир Зеленський через авіакатастрофу пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» неподалік від іранської столиці Тегерана терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.





