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    Думки вголос

    Китай більше не розглядає Росію, як партнера

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Ганьба російської армії змусила багатьох задуматися - Китай більше не розглядає Росію, як партнера
    Ганьба російської армії змусила багатьох задуматися
    фото з відкритих джерел

    Україна зламала плани багатьом геополітичним гравцям

    Мовою оригіналу

    То, что Запад сейчас грубо делает с Россией, на глазах всего мира, заставляет удивленный Китай усомниться в силе и надежности путинской России, как партнера по глобальному управлению, в рамках великой геополитической Оси «Берлин-Москва-Пекин». Вторгнувшись в Украину, Путин хотел показать Германии и Китаю свою мощь.

    Но ничего не получилось.

    Скорее всего Китай воспользуется всемирно-исторической слабостью путинской России, которая надолго опустится на уровень 80-х годов, что будет выгодно Германии и Китаю.

    США это прекрасно понимают, зато теперь они буду иметь дело отдельно с Германией в Европе и Китаем в Азии, а не с антиамериканской осью, гигантским геополитическим мостом «Берлин-Москва-Пекин».

    И все из-за Украины, которая поломала игру многим и вызвала огромные геополитический и геоэкономические подвижки по всему миру.

    В конце концов, путинская Россия сама виновата в том, что в погоне за мировым превосходством, «обломала зубы» об Украину и потеряла свой международный вес и авторитет, превратившись из перспективной страны в «ядерное пугало» для всего мира.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Німеччина війна Китай Україна #stoprussia
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    Китай більше не розглядає Росію, як партнера