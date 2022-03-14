Китай більше не розглядає Росію, як партнера

Україна зламала плани багатьом геополітичним гравцям

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То, что Запад сейчас грубо делает с Россией, на глазах всего мира, заставляет удивленный Китай усомниться в силе и надежности путинской России, как партнера по глобальному управлению, в рамках великой геополитической Оси «Берлин-Москва-Пекин». Вторгнувшись в Украину, Путин хотел показать Германии и Китаю свою мощь.

Но ничего не получилось.

Скорее всего Китай воспользуется всемирно-исторической слабостью путинской России, которая надолго опустится на уровень 80-х годов, что будет выгодно Германии и Китаю.

США это прекрасно понимают, зато теперь они буду иметь дело отдельно с Германией в Европе и Китаем в Азии, а не с антиамериканской осью, гигантским геополитическим мостом «Берлин-Москва-Пекин».

И все из-за Украины, которая поломала игру многим и вызвала огромные геополитический и геоэкономические подвижки по всему миру.

В конце концов, путинская Россия сама виновата в том, что в погоне за мировым превосходством, «обломала зубы» об Украину и потеряла свой международный вес и авторитет, превратившись из перспективной страны в «ядерное пугало» для всего мира.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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