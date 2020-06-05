Одіозного прокурора, який п’ятий рік переховується у Криму, поновили на посаді хроніка реваншу



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Люстрований колишній перший заступник прокурора Київської області Володимир Бабенко виграв суд з поновлення на посаді

Володимира Бабенка підозрюють у сприянні незаконному звільненню ексдепутата Лозинського, який був засуджений за вбивство людини

Окружний адміністративний суд Києва поновив Володимира Бабенка на посаді першого заступника прокурора Київської області, починаючи з 24 жовтня 2014 року. Суд також призначив стягнути 1 млн 165 тис. грн з прокуратури Київської області на користь позивача. Пікантності цьому рішенню додає той факт, що експрокурор Володимир Бабенко з грудня 2014 року переховується і перебуває у розшуку МВС.

Дані з сайту МВС

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судове рішення від 28 травня.

Експрокурор подав судовий позов ще у листопаді 2014 року. Він оскаржував своє звільнення у результаті застосування до нього закону про люстрацію.

Наголосив, що на керівних посадах у прокуратурі Київської області працював з 2005 року. Що стосується періоду керівництва країною президентом Віктором Януковичем, то колишній прокурор стверджує, що ніяких заохочень, підвищень по службі чи привілеїв, не отримував, не вчиняв рішень, які б сприяли узурпації влади колишнім главою держави.

Після втечі з України Януковича у березні 2014 року Володимира Бабенка було призначено прокурором Київської області, а у вересні того ж року – понижено до першого заступника обласної прокуратури.

23 жовтня 2014 року Бабенка було звільнено на підставі ч. 2 ст. 3 Закону України «Про очищення влади» - займання посади заступника прокурора Київської області у період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року.

Представники Офісу генпрокурора у суді наполягали, що положення ст. 3 Закону України «Про очищення влади» не визнавалися неконституційними. При цьому у додаткових поясненнях звернули увагу, що наразі існує законодавча колізія щодо обов`язку негайного поновлення особи на посаді та одночасна законодавча заборона обіймати посади в органах державної влади особам (10 років - «Главком»), відомості про яких внесено у реєстр міністерства юстиції.

Суд з’ясував, що експрокурора Бабенка звільнено та трудові відносини припинено лише на підставі займаної посади. При цьому суд послався на рішення Європейського суду з прав людини у справі «Полях та інші проти України», в якому, зокрема, зазначалося: «… поведінка заявників, за яку до них були застосовані заходи, передбачені Законом України «Про очищення влади», не кваліфікувалася як «кримінальна», відповідно до національного законодавства та не була аналогічна будь-якій формі кримінальної поведінки: вона полягала у тому, що вони обіймали свої посади, коли при владі був президент Янукович».

«Як і за обставин розгляду справи «Полях та інші проти України», так і під час розгляду цієї справи (за позовом Володимира Бабенка - «Главком») з боку Офісу генерального прокурора так і не надано доказів належності позивача до кола осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади президентом Віктора Януковича, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини, як і не надано доказів того, що позивач був причетний до серйозних порушень прав людини… Враховуючи наведене, оскаржуване рішення про звільнення позивача є протиправним та підлягає скасуванню», - дійшов висновків окружний адмінсуд Києва.

Суд також прописав у рішенні, що поновлення Володимира Бабенка на посаді першого заступника прокурора Київської області і компенсація 1,16 млн грн за час вимушеного прогулу, повинно негайно виконуватися.

Натомість Офіс генпрокурора має право на оскарження рішення Окружного адміністративного суду Києва.

Як вдалося дізнатися «Главкому», експрокурор Володимир Бабенко з грудня 2014 року перебуває у розшуку МВС. Він підозрюється за ст. 361 ККУ («Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем»), ст. 366 ККУ («Службове підроблення»), ст. 396 ККУ («Приховування злочину») і його навіть заочно заарештували.

Суть претензій до колишнього прокурора полягає у сприянні незаконному звільненню ексдепутата Верховної Ради Віктора Лозинського, який був засуджений за вбивство в його угіддях у Кіровоградській області 55-річного Валерія Олійника 16 червня 2009 року.

Колишній нардеп Віктор Лозинський відсидів у в'язниці сім років за вбивство людини і вийшов на волю у квітні 2016 року

Сам же Бабенко Бабенко спростовує своє сприяння незаконному звільненню Лозінського, засудженого за вбивство.

За даними ЗМІ, Бабенко із сім’єю мешкають в анексованому Росією Криму. У них там будинок і невеликий готель.

Як повідомляв «Главком», раніше українські суди поновинили на посадах ряд люстрованих колишніх прокурорів, зокрема, Олександра Шморгуна (на посаду першого заступника прокурора Чернігівської області), Сергія Юлдашева (прокурора Києва, якого у березні 2020 року звільнила новий генпрокурор Ірина Венедіктова), Олександра Кузьменка (прокурора Печерського району Києва та Приморського району Одеси), Дмитра Кавуна (заступника прокурора Харківської області), Олега Кіпера (заступника начальника Головного слідчого управління генпрокуратури).