Офіс Генпрокурора повідомив про підозру Захаровій та двом російським генералам

Захаровій та двом високопосадовцям армії РФ повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти України

Наразі в цій справі у нас вже 65 підозрюваних високопосадовців та військових керівників РФ

Генпрокурорка Ірина Венедіктова оголосила про нових підозрюваних у магістральній справі щодо російської агресії проти України. Про це Венедіктова написала у Facebook.

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ СБУ повідомили про підозру:

головнокомандувачу повітряно-космічних сил РФ, генералу армії РФ Сергію Суровкіну;

начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, генерал-лейтенанту Ігорю Кирилову;

директорці департаменту інформації та друку міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій.

Слідством встановлено, що Головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ організував вторгнення авіації ЗС РФ на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі, по цивільним об’єктам, внаслідок яких загинули та отримали поранення мирні громадяни та зруйновано їх житло.

В свою чергу Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та Директор департаменту інформації та друку МЗС своїм публічним розповсюдженням неправдивої інформації про дії представників влади України та розпалюванням національної ворожнечі вчиняли дії на порушення територіальної цілісності України, а також сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України.

Наразі в цій справі у нас вже 65 підозрюваних високопосадовців та військових керівників РФ.

До слова, кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова збираються оголосити у міжнародний розшук.