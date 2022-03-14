  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Mazda припинила продаж автомобілів та автозапчастин в Росії

    Mazda припинила продаж автомобілів та автозапчастин в Росії - Mazda припинила продаж автомобілів та автозапчастин в Росії
    Mazda припинила продаж автомобілів та автозапчастин в Росії
    фото з відкритих джерел

    Mazda Motor Corporation пожертвує 1 млн євро Агентству ООН у справах біженців

    Mazda Motor Corporation пішла з російського ринку. Компанія заявила, що припинила продаж автомобілів та автозапчастин на території РФ. Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

    Окрім цього, Mazda пожертвує 1 млн євро Агентству ООН у справах біженців.

    «Компанія глибоко засмучена подіями, що відбуваються в Україні, й перераховує 1 млн євро Агентству ООН у справах біженців, що надає гуманітарну допомогу постраждалому населенню в Україні та країнах регіону. Сподіваємося, що якнайшвидше до України повернуться мир і безпека», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Procter & Gamble не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

    Читайте також:
    Теги: війна автомобіль безпека Mazda
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Mazda припинила продаж автомобілів та автозапчастин в Росії