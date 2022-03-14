Mazda припинила продаж автомобілів та автозапчастин в Росії

Mazda Motor Corporation пожертвує 1 млн євро Агентству ООН у справах біженців

Mazda Motor Corporation пішла з російського ринку. Компанія заявила, що припинила продаж автомобілів та автозапчастин на території РФ. Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Окрім цього, Mazda пожертвує 1 млн євро Агентству ООН у справах біженців.

«Компанія глибоко засмучена подіями, що відбуваються в Україні, й перераховує 1 млн євро Агентству ООН у справах біженців, що надає гуманітарну допомогу постраждалому населенню в Україні та країнах регіону. Сподіваємося, що якнайшвидше до України повернуться мир і безпека», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Procter & Gamble не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

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