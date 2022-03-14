Кремлівського пропагандиста Соловйова оголосять у міжнародний розшук – ДБР

Слідством встановлено, що Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну

Кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова збираються оголосити у міжнародний розшук. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«За ініціативи ДБР пропагандиста Кремля Володимира Соловйова оголосять в міжнародний розшук. 14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління ДБР та обрав запобіжний захід – тримання під вартою, російському телеведучому, пропагандисту, члену правлячої політичної партії «Єдина Росія» Владіміру Соловйову», – зазначається у повідомленні.

Слідством встановлено, що Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну. «11 березня за результатом зібраних доказів у кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків – загибелі людей. Встановлено, що Володимира Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, у тому числі через проведення воєнних дій та знищення військової інфраструктури та мирного населення», – зазначили у ДБР.

Слідчі зібрали необхідний пакет документів для оголошення Соловйова в міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений до закордонних колег.

Нагадаємо, у прямому ефірі на російському телебаченні Володимир Соловйов заявив, що «Если войну не выиграть, это приведет к гибели самой России». Раніше Кремлівський пропагандист закликав російську армію атакувати Європу.