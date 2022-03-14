Суд в Гаазі ухвалить рішення щодо війни в Україні 16 березня
Трибунал в Гаазі 7 березня почав розслідування військових злочинів Росії через її напад на Україну
Відкрите засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом у Палаці миру в Гаазі.
Варто додати, що 7 березня делегація України представила в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
«Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України» – заявили в МЗС.
Українська делегація просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:
- Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;
- Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.
«Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федерації негайно припинити бойові дії», – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
Як раніше повідомлялося, міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне слухання щодо позову України проти Росії про притягнення до відповідальності за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду.