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    Суд в Гаазі ухвалить рішення щодо війни в Україні 16 березня

    Міжнародний суд в Гаазі винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня - Суд в Гаазі ухвалить рішення щодо війни в Україні 16 березня
    Міжнародний суд в Гаазі винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня
    фото з відкритих джерел

    Трибунал в Гаазі 7 березня почав розслідування військових злочинів Росії через її напад на Україну

    Міжнародний суд в Гаазі готовий прийняти рішення щодо справи України проти Росії. Рішення очікується вже 16 березня о 17:00 за київським часом. Про це йдеться в Twitter-акаунті Міжнародного суду.

    Відкрите засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом у Палаці миру в Гаазі.

    Варто додати, що 7 березня делегація України представила в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

    «Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України» – заявили в МЗС.

    Українська делегація просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

    • Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;
    • Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

    «Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федерації негайно припинити бойові дії», – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

    Як раніше повідомлялося, міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне слухання щодо позову України проти Росії про притягнення до відповідальності за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду.

    Теги: МЗС Росія суд дипломатія ООН незалежність військові розслідування Міжнародний суд ООН трибунал
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    Суд в Гаазі ухвалить рішення щодо війни в Україні 16 березня