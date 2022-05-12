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    CNN показало, як росіяни вбивають мирних жителів на околиці Києва

    Один із чоловіків загинув на місці, а інший зміг піднятися, дійти до приміщення та викликати допомогу - CNN показало, як росіяни вбивають мирних жителів на околиці Києва
    Один із чоловіків загинув на місці, а інший зміг піднятися, дійти до приміщення та викликати допомогу
    Фото: CNN

    Рашисти вбили двох працівників автосалону та пішли грабувати його

    Російські окупанти застрелили двох беззбройних мирних жителів на околиці Києва. Про це повідомив телеканал CNN.

    Наразі цей інцидент розслідується українською прокуратурою як воєнний злочин.

    Ролик був знятий 16 березня, коли російські окупаційні війська намагалися захопити Київ та стояли на підступах до української столиці.

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    CNN показало, як росіяни вбивають мирних жителів на околиці Києва
    CNN показало, як росіяни вбивають мирних жителів на околиці Києва
    CNN показало, як росіяни вбивають мирних жителів на околиці Києва

    П'ятеро російських солдатів проникнути в автосалон. На вході їх із піднятими руками зустрічають власник та охоронець.

    Після нетривалої розмови обидва чоловіки йдуть назад углиб території. Потім двоє солдатів армії РФ підходять до чоловіків ззаду і відкривають вогонь. Обидва чоловіки падають на землю.

    Один із чоловіків загинув на місці, а інший зміг піднятися, дійти до приміщення та викликати допомогу. Незабаром він також загинув.

    Тим часом усередині автосалону російські окупанти займалися мародерством.

    CNN з'ясувала особи жертв. Один із них був власником розграбованого автосалону, прізвище якого не розголошується. Іншим був Леонід Олексійович Пляц, 68-річний чоловік, який там працював охоронцем.

    CNN запросила коментар у Міноборони Росії, але не отримала відповіді.

    Теги: росія окупанти Київ війна вбивство Україна злочин окупація #stoprussia
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    CNN показало, як росіяни вбивають мирних жителів на околиці Києва