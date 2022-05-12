Компанія Siemens нарешті зробила заяву про бізнес в Росії

Міжнародний промисловий концерн врешті оголосив про завершення роботи у Росії

Найбільша промислова компанія Європи залишає російський ринок

Міжнародний концерн Siemens остаточно вирішив припинити свою діяльність на території Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба компанії.

Концерн Siemens уже розпочав процес згортання своєї промислової діяльності у РФ. Раніше компанія, штаб-квартири якої розташовані у Берліні та Мюнхені, припинила міжнародні поставки до Росії та Білорусі, а також призупинила роботу над новими проектами у країні-агресорі.

Президент компанії Рональд Буш у своїй офіційній заяві зазначив: «Ми засуджуємо війну в Україні і вирішили провести впорядкований процес, щоб згорнути нашу промислову діяльність у Росії».

Буш визнав, що це рішення було непростим, зважаючи на 170-річну історію роботи на російському ринку та обов’язок піклуватися про співробітників російської частини концерну.

Крім того, керівник Siemens заявив, що концерн «надає гуманітарну допомогу нашим колегам і народу України та підтримує міжнародне співтовариство у закликах до миру».

Нагадаємо, після початку війни та запроваджених проти Росії санкцій тамтешній ринок залишили багато світових компаній та брендів.

Зокрема, перестали працювати бутіки брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

З російського ринку пішли Rolex і Universal Music, відомі харчопромислові гіганти Coca-Cola і Pepsi теж припинили роботу на російському ринку.

Мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації, усі 850 ресторанів у Росії закрила відома мережа Mcdonald's.

Автомобільний концерн Ferrari не просто пішов із російського ринку, а пожертвував 1 млн євро Україні.

У середині квітня один із найбільших учасників світового телекомунікаційного ринку, Nokia, заявив про остаточне завершення своєї діяльності в Росії.