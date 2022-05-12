Британська розвідка пояснила, чому росіяни виводять війська з-під Харкова

Росія визнає нездатність захопити ключові міста

Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. Це фактично є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

У відомстві повідомили, що Збройні сили України продовжують контратакувати на північ від Харкова, відвойовуючи кілька міст і сіл у напрямку до російського кордону.

«Пріоритет, що віддається Росією операціям на Донбасі, залишив підрозділи, розгорнуті в Харківській області, вразливими для мобільних і високомотивованих українських контратакуючих сил», – йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/8ArBHMQinJ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 12, 2022





У Міноборони Британії підкреслили, що попри успіх російських військ оточити Харків в початковій стадії війни, Москва все ж вивела частину військ для реорганізації і поповнення сил.

«Після відновлення ці сили, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, утворюючи блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії і основних шляхів постачання для операцій в районі Ізюма», – йдеться в повідомленні.

А ось за даними американських ЗМІ, США заборонили розвідці передавати Україні деяку інформацію про Росію.

Додамо, що за даними Генштабу окупанти наступають на Донецькому напрямку. На Харківщині ворог ведет перегрупування своїх військ.

Напередодні на Харківщині було звільнено від окупантів ще один населений пункт.