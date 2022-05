Британська розвідка пояснила, чому росіяни виводять війська з-під Харкова

Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. Це фактично є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

У відомстві повідомили, що Збройні сили України продовжують контратакувати на північ від Харкова, відвойовуючи кілька міст і сіл у напрямку до російського кордону.

«Пріоритет, що віддається Росією операціям на Донбасі, залишив підрозділи, розгорнуті в Харківській області, вразливими для мобільних і високомотивованих українських контратакуючих сил», – йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uVTQA0NbhY



#StandWithUkraine pic.twitter.com/8ArBHMQinJ