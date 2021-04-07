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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову

    Жартівники з мережі відразу згадали про Миколу Яновича Азарова, який теж спілкувався українською російською мовою

    Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що «українська російська мова є частиною культурного розмаїття України».

    Такі твердження не лише обурили, а й насмішили користувачів соцмереж.

    Зокрема, вони відразу згадали про колишнього очільника уряду Миколу Азарова, який теж полюбляв спілкуватися українською російською мовою.

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову

    Нагадаємо, Юлія Мендель також вважає, що Росія не є монополістом на російську мову.

    «Росія не є монополістом на російську мову. І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є «українська» російська мова», – вважає Мендель.

    Варто зазначити, що глава МВС Арсен Аваков теж виступив за розвиток «нашої російської мови».

    Теги: Росія мова Микола Азаров українська мова Юлія Мендель
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