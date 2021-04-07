Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на заяву Мендель про українську російську мову

Жартівники з мережі відразу згадали про Миколу Яновича Азарова, який теж спілкувався українською російською мовою

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що «українська російська мова є частиною культурного розмаїття України».

Такі твердження не лише обурили, а й насмішили користувачів соцмереж.

Зокрема, вони відразу згадали про колишнього очільника уряду Миколу Азарова, який теж полюбляв спілкуватися українською російською мовою.

Нагадаємо, Юлія Мендель також вважає, що Росія не є монополістом на російську мову.

«Росія не є монополістом на російську мову. І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є «українська» російська мова», – вважає Мендель.

Варто зазначити, що глава МВС Арсен Аваков теж виступив за розвиток «нашої російської мови».