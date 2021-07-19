Ще один крок до ЄС. Україна, Грузія та Молдова підписали Батумську декларацію

Україна, Грузія і Молдова можуть скористатися своїм правом і подати заявки на вступ до Європейського союзу

Лідери Грузії, Молдови та України зустрілися в Батумі, щоб зміцнити тристоронню співпрацю між країнами щодо європейської інтеграції

Президент України Володимир Зеленський, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі і президентка Молдови Майя Санду схвалили Декларацію Батумського саміту. Україна, Грузія і Молдова можуть скористатися своїм правом і подати заявки на вступ до Європейського союзу. Це право закріплено в статті 49 Договору про ЄС. Про це повідомляє Офіс президента.

У документі йдеться про те, що лідери Грузії, Молдови та України зустрілися в Батумі, щоб зміцнити тристоронню співпрацю між країнами щодо європейської інтеграції. Також підкреслюється, що відносини між асоційованими партнерами і ЄС базуються на спільних європейських цінностях – демократія, повага прав людини та основних свобод і верховенства права.

«Ми підтверджуємо свою непохитну відданість продовженню процесу нашої інтеграції до Європейського союзу шляхом комплексних реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інститутів, і поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах в ключових елементів права ЄС», – йдеться в декларації.

Країни відзначають, що угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ, але потужним стимулом стане саме надання європейської перспективи.

«У цьому контексті ми нагадуємо, що відповідно до статті 49 Договору про ЄС Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності і віддані їх просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського союзу», – наголошують лідери трьох країн .

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський на виступі в Грузії заявив, що російська агресія спрямована на гальмування вступу України до ЄС.