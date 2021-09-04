Оголошення складу нового уряду Афганістану знову відклали

Формування уряду в Афганістані знову перенесли. Таліби не визначилмся із кандидатами

Бойовики ісламістського руху «Талібан» перенесли формування нового уряду Афганістану на наступний тиждень

«Талібан» знову відкладає формування нового уряду Афганістану на наступний тиждень. Про це заявив речник угрупування Забіхулла Муджахід, пише The Times of India.

Як повідомляється, таліби намагаються «сформувати широку та всеосяжну адміністрацію, прийнятну для міжнародного співтовариства».

«Оголошення про новий уряд та членів Кабінету міністрів буде наступного тижня», – сказав Муджахід.

Талібан вже вдруге відкладає оголошення сформованого уряду. Раніше з’являлася інформація, що його оголосять 3 та 4 вересня. Джерело видання повідомило, що главою уряду талібів, імовірно, стане мулла Абдул Гані Барадар – один з лідерів руху. Високопоставлений представник Талібану сказав, що консультації з приводу нового уряду майже завершено.

Абдул Гані Барадар протягом останнього року представляв Талібан на міжафганських переговорах, які проходили в Досі за посередництва Катару і США.

З’явилась інформація, що до нового уряду також можуть увійти син одного з колишніх керівників талібів мулла Якуб і представник руху в Досі Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Агентство Reuters повідомило, що верховний релігійний лідер Талібану Хайбатулла Ахундзада, ймовірно, зосередиться на релігійних питаннях і «правлінні в рамках ісламу».

Таліби заявляли про бажання сформувати консенсусний уряд, проте тимчасовий уряд, який формують зараз, «складатиметься виключно з членів руху Талібан». За словами співрозмовника агентства, протягом шести-восьми місяців планується провести великі збори, на яких старійшини і представники афганського суспільства обговорять конституцію і структуру майбутнього уряду.

Раніше, ісламістське угруповання «Талібан» заявляло, що майже сформувало новий уряд Афганістану. Найважливіші посади в ньому обійняли лідери бойовиків.

Державні органи таліби формуватимуть по моделі Ірану. Осіб, які увійдуть в новий уряд, терористи наразі не називають.

«Талібан» нібито готовий надати урядові місця іншим політичним силам.

Рада безпеки ООН закликала, аби до нового афганського уряду увійшли жінки. Однак очевидно, що таліби, які відомі жорстоким ставлення до жінок, не дозволять цього.

Нагадаємо, таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу країни світу проводили евакуацію своїх громадян, а тисячі місцевих мешканців втікали з Афганістану.