Оголошено новий уряд Польщі: Качинський став віцепрем'єром



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Новий уряд Польщі

Склад нового уряду має затвердити президент Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив склад нового уряду, про формування якого домовилася правляча коаліція «Об’єднані праві».

Про це повідомляє Onet.

До складу уряду увійшов голова правлячої польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, який став віцепрем'єр-міністром без портфеля, головою комітету з питань безпеки.

«Я хотів би наголосити на присутності в уряді Ярослава Качинського, президента ПіС, на посаді віцепрем'єр-міністра, що стане великим зміцненням нашого уряду», - сказав Моравецький.

Окрім Качинського серед нових облич в уряді Польщі - Ярослав Говін (віцепрем'єр та міністр розвитку), Гжегож Пуда (міністр сільського господарства), Пшемислав Чарнек (міністр освіти та науки, раніше це були два окремих відомства), Міхал Цеслак (міністр у канцелярії прем'єр-міністра з питань місцевого самоврядування).

Кількість міністрів у новому уряді скоротилася з 20 до 14. Моравецький наголосив, що деякі міністри, які втратили посади, знайдуть нове місце в реконструйованому уряді, але в деталі не вдавався.

Склад нового уряду має затвердити президент Польщі, очікується, що це станеться наступного вівторка.

Раніше повідомлялося, що у Польщі керівна партія «Право і справедливість» (ПіС) перемогла на парламентських виборах і матиме в Сеймі самостійну більшість.

Вибори в Польщі відбулися 13 жовтня. Поляки обирали 460 депутатів і 100 сенаторів. Загалом було висунуто 5112 кандидатів у члени Сейму, у середньому по 11 кандидатів на одне місце.



На виборах до Сенату загалом балотувалося 278 кандидатів.



Прохідний бар'єр для партій становить 5%, для виборчих коаліцій (блоків) – 8%. Однак ці вимоги не поширюються на партії національних меншин.



Сенаторів обирають в одномандатних округах. Кандидатів у депутати висувають або виборчі комітети політичних партій, або окремі комітети виборців.