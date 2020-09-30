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    Оголошено новий уряд Польщі: Качинський став віцепрем'єром

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    Новий уряд Польщі&nbsp; - Оголошено новий уряд Польщі: Качинський став віцепрем'єром
    Новий уряд Польщі 

    Склад нового уряду має затвердити президент Польщі

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив склад нового уряду, про формування якого домовилася правляча коаліція «Об’єднані праві».

    Про це повідомляє Onet.

    До складу уряду увійшов голова правлячої польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, який став віцепрем'єр-міністром без портфеля, головою комітету з питань безпеки.

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    «Я хотів би наголосити на присутності в уряді Ярослава Качинського, президента ПіС, на посаді віцепрем'єр-міністра, що стане великим зміцненням нашого уряду», - сказав Моравецький.

    Окрім Качинського серед нових облич в уряді Польщі - Ярослав Говін (віцепрем'єр та міністр розвитку), Гжегож Пуда (міністр сільського господарства), Пшемислав Чарнек (міністр освіти та науки, раніше це були два окремих відомства), Міхал Цеслак (міністр у канцелярії прем'єр-міністра з питань місцевого самоврядування).

    Кількість міністрів у новому уряді скоротилася з 20 до 14. Моравецький наголосив, що деякі міністри, які втратили посади, знайдуть нове місце в реконструйованому уряді, але в деталі не вдавався.

    Склад нового уряду має затвердити президент Польщі, очікується, що це станеться наступного вівторка.

    Раніше повідомлялося, що у Польщі керівна партія «Право і справедливість» (ПіС) перемогла на парламентських виборах і матиме в Сеймі самостійну більшість. 

    Вибори в Польщі відбулися 13 жовтня. Поляки обирали 460 депутатів і 100 сенаторів. Загалом було висунуто 5112 кандидатів у члени Сейму, у середньому по 11 кандидатів на одне місце.

    На виборах до Сенату загалом балотувалося 278 кандидатів.

    Прохідний бар'єр для партій становить 5%, для виборчих коаліцій (блоків) – 8%. Однак ці вимоги не поширюються на партії національних меншин.

    Сенаторів обирають в одномандатних округах. Кандидатів у депутати висувають або виборчі комітети політичних партій, або окремі комітети виборців.

    коаліція Польща вибори уряд
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