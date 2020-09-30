З наступного року Кабмін виділить 150 млн грн на «теплі кредити»



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На наступний рік програма розрахована на надання кредитів для мешканців індивідуальних будинків та передбачає фінансування на 150 млн грн

Кабмін прийняв розроблене Міністерством енергетики рішення щодо продовження у 2021 році програми «теплих» кредитів

Уряд закладе в проєкт держбюджету на 2021 рік на урядову програму з енергоефективності 150 млн грн. Про це пише Міністерство енергетики України.

На наступний рік програма розрахована на надання кредитів для мешканців індивідуальних будинків та передбачає фінансування на 150 млн грн.

Українці також отримають можливість залучати «теплі кредити» на придбання електроакумулюючих систем (систем накопичення енергії), обладнання для заряджання електротранспорту та інтелектуальних лічильників електроенергії.

«За 6 років своєї роботи «теплі» кредити довели свою ефективність. Держава допомагає родинам інвестувати у зазвичай недешеві заходи з енергоефективності, а населення активніше долучається до енергозбереження і в результаті зменшує витрати на комунальні послуги», – зазначила міністр енергетики Ольга Буславець.

Вона повідомила, що фінансування програми у 2021 році підтримали народні депутати з профільного комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, що «теплі кредити» замінять на програми Фонду енергоефективності.

До слова, українські родини отримали понад 1 млрд грн «теплих кредитів».