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    Думки вголос

    Про українську мову та наївність Кремля

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Про українську мову та наївність Кремля

    Росія в 2014 році окупувала Крим – це ніяк не розділяло нас?

    Мовою оригіналу

    Наивность Кремля. Обнять и плакать

    Я понимаю, что тактика «включать дурака» у Кремля в критических ситуациях основная, но иногда своей имитацией простодушия они даже привычного зрителя ставят в тупик и доводят до истерики. Позиция очень похожа на самовнушение по формуле «я не уср@лся, от меня не воняет». Серьезно, тут целый секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев возмутился украинским законом о государственном языке. То есть со старта ситуация уже забавная. Государство Украина принимает для себя закон о своем государственном языке. При чем тут Совбез РФ? У вас есть свой язык, можете засунуть его поглубже и даже не смотреть в нашу сторону – чего проще. Ага, конечно. Им же так интересно свой пятачок сунуть и к нам. Но в результате получается анекдот.

    Закон Патрушеву, естественно, очень не нравится. Секретарь Совбеза называет его продолжением русофобских действий и результатом внешнего управления США. Про «госпереворот 2014 года» вспоминает, это у них теперь вместо матов для связки слов, когда нужно говорить про Украину. Говорит – мы тут реализуем  «сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины». Все, я больше не могу цитировать, слезы мешают говорить. Про «адиннарот» даже объяснять нечего, если не доходит до них – это не к нам, а к врачам. Но обвинять Киев или Вашингтон в разделении украинцев и россиян? Серьезно?!

    Так, давайте посмотрим на исторический отрезок. Это Украина в 2021 году разделяет наши страны законом про свой государственный язык? То есть Россия в 2014 году оккупировала Крым – это никак не разделяло нас? Когда российские войска вторглись в Донбасс, убивали украинских защитников, убивали гражданских, обстреливали нашу территорию, пытали пленных – это не разделяло? То есть своими действиями, оккупацией, убийствами, пытками, терроризмом и взятием заложников Кремль никак не разделял народы, а Украина с законом о языке через семь лет после начала агрессии разделила. Я правильно понял патрушевскую логику? Он верит сам в этот бред и нам предлагает поверить? Какая наивность! Просто обнять и плакать. Никакой войны не было и нет, просто давайте не разделять по языковому признаку? Или он просто считает нас рыбками гуппи с короткой памятью? Напрасно…

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Росія США закон українська мова
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