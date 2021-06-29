Волкер розповів, як Держдеп США примусить Росію змінити свою поведінку

Волкер: «Виклик для США полягає в тому, щоб у відносинах з Росією слід від слів переходити до дій»

Волкер: «Путін не реагує на слова, він реагує на силу і тиск»

Єдиний спосіб примусити Путіна змінити свою поведінку – це посилити санкції проти Росії. Так думку висловив Курт Волкер, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України в інтерв’ю «Главкому».

«Як на мене, єдиний шлях змінити розрахунки Росії – це посилення санкцій, щоб вона платила за свою агресивну поведінку. В той же час повинне відбуватися посилення оборонних спроможностей України. А в перспективі – впровадження інших форм тиску на Росію, щоб змусити її припинити агресію щодо України. Інакше Росія не змінить своїх планів», – зазначив Волкер.

Колишній спецпредставник Держдепу США також вважає, що у відносинах з Росією слова марні, адже Путні реагує лише на вчинки. «Виклик для США полягає в тому, щоб у відносинах з Росією слід від слів переходити до дій. Бо Путін не реагує на слова, він реагує на силу, тиск, а цього немає в даний момент. Але ми ще маємо побачити, як розвиватиметься ситуація після саміту», – заявив Волкер.

Курт Волкер переконаний, що після зустрічі президентів Путіна і Байдена у Женеві президент Росіїї намагається використати ситуацію для того, щоб це дало йому свободу дій. «Він вважає, що в минулому залишилося все, що сталося до 16 червня (до зустрічі з Байденом – «Главком») будь-то агресія проти України чи Грузії, чи хімічна атака в Солсбері.

Я дивився пресконференцію Путіна, на якій він продовжує заперечувати все те, що він прямо і цілеспрямовано робить. І це викликає стурбованість».

Нагадаємо, лідери країн Європейського Союзу відхилили пропозицію Німеччини та Франції провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Саміти ЄС з Путіним були припинені після того, як Росія окупувала Крим у 2014 році.