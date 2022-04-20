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    Мешканець Київщини подарував ЗСУ вкрадену у росіян військову вантажівку (відео)

    Чоловік дуже скромно розповідає про своє досягнення - Мешканець Київщини подарував ЗСУ вкрадену у росіян військову вантажівку (відео)
    Чоловік дуже скромно розповідає про своє досягнення
    скріншот з відео

    Українці продовжують чинити шалений опір російським окупантам

    В одному зі звільнених селищ на Київщині, ЗСУ раптово отримало подарунок від місцевого жителя.

    Так сталося, що загарбники лишили свою техніку без нагляду, тож Віталій Онопрієнко поцупив у росіян їх вантажівку, в якій були боєкомплекти, і заховав її у лісі.

    «А що мені лишалося робити. Сів в «Урал», та й поїхав», − скромно розповів про свою пригоду чоловік.

    Після того, як у село зайшли українські війська, Віталій одразу передав трофей їм.

    Журналісти поспілкувались з чоловіком (на відео з 3:00)

    Нагадаємо, в Ірпені, в районі військового госпіталю, було виявлено потужну авіаційну бомбу. Вдень 20 квітня її було знешкоджено.

    В той же час, у Київській області двоє працівників лісового господарства підірвалися на протитанковій міні. Вони під час вивезення лісопродукції натрапили на протитанкову міну. Водій загинув на місці, ще одна людина в лікарні.

    Теги: росія окупанти війна Україна село чоловік окупація #stoprussia
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    Мешканець Київщини подарував ЗСУ вкрадену у росіян військову вантажівку (відео)