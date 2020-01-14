Іран планує подати позов до Міжнародного кримінального суду через убивство Сулеймані



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Іранського генерала Касема Сулеймані вбили в Багдаді

Речник Верховного суду Ірану заявив, що дії США, «безсумнівно, є актом тероризму

Іран працює над поданням позову проти армії й уряду США та президента Дональда Трампа через убивство американськими військовими іранського генерала, командувача спецпідрозділу «Аль-Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

Про це повідомляє CNN із посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

«Трамп особисто зізнався в тому, що віддав наказ про це кримінальне діяння. І це — найбільш переконливий доказ для суду», — заявив речник Верховного суду Ірану Голамхосейн Есмаїлі.

Він додав, що дії США, «безсумнівно, є актом тероризму.

За словами Есмаїлі, справу розглядатимуть суди в Ірані, Іраку та Міжнародний кримінальний суд.

«Навіть Трампа можна буде викликати до Ірану за повісткою після того, як він перестане бути президентом, і переслідувати в судовому порядку», — зазначив речник.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.