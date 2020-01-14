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    Іран планує подати позов до Міжнародного кримінального суду через убивство Сулеймані

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    Іранського генерала Касема Сулеймані вбили в Багдаді - Іран планує подати позов до Міжнародного кримінального суду через убивство Сулеймані
    Іранського генерала Касема Сулеймані вбили в Багдаді

    Речник Верховного суду Ірану заявив, що дії США, «безсумнівно, є актом тероризму

    Іран працює над поданням позову проти армії й уряду США та президента Дональда Трампа через убивство американськими військовими іранського генерала, командувача спецпідрозділу «Аль-Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

    Про це повідомляє CNN із посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

    «Трамп особисто зізнався в тому, що віддав наказ про це кримінальне діяння. І це — найбільш переконливий доказ для суду», — заявив речник Верховного суду Ірану Голамхосейн Есмаїлі.

    Він додав, що дії США, «безсумнівно, є актом тероризму.

    За словами Есмаїлі, справу розглядатимуть суди в Ірані, Іраку та Міжнародний кримінальний суд.

    «Навіть Трампа можна буде викликати до Ірану за повісткою після того, як він перестане бути президентом, і переслідувати в судовому порядку», — зазначив речник.

    Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

    В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

    Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

    Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.

    суд США Іран Міжнародний кримінальний суд наказ
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