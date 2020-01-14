Суд арештував підозрюваного у вбивстві Окуєвої



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Підозрюваний в убивстві доброволиці Аміни Окуєвої Ігор Редькін, Святошинський райсуд Київ Фото: Вікторія Рощина/hromadske

Святошинський суд відправив Ігоря Рєдькіна в СІЗО до 11 березня

Святошинський райсуд Києва арештував на два місяці підозрюваного у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Суддя задовольнимла клопотання прокуратури про тримання під вартою без альтернативи внесення застави підозрюваного Редькіна до 11 березня 2020 року.

Нагадаємо, прокуратура просила тримання під вартою без альтернативи внесення застави для підозрюваного у справі вбивства Окуєвої.

12 січня прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

У поліції зазначили, що одним із затриманих підозрюваних у вбивстві громадської активістки і військовослужбовця Аміни Окуєвої є організатор цього злочину.

Того ж дня ЗМІ назвали ім'я затриманого за підозрою у вбивстві Окуєвої.

Напередодні поліція підтвердила, що кілера Окуєвої звільнили в рамках обміну з бойовиками.

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.