Окупаційний суд визначить, чи продовжувати арешт «диверсанту» Панову

24 жовтня суд відмовив Панову у задоволенні скарги на продовження арешту

У підконтрольному Росії Верховному суді Криму на 5 грудня призначене засідання щодо продовження запобіжного заходу фігурантові «справи українських диверсантів» Євгенові Панову. На разі точний час початку засідання невідомий. 6 жовтня на два місяці було продовжено термін утримання під вартою двом фігурантам «справи українських



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Окупаційна влада Криму звинувачує Євгена Панова в підготовці терактів

24 жовтня суд відмовив Панову у задоволенні скарги на продовження арешту

У підконтрольному Росії Верховному суді Криму на 5 грудня призначене засідання щодо продовження запобіжного заходу фігурантові «справи українських диверсантів» Євгенові Панову. На разі точний час початку засідання невідомий.

6 жовтня на два місяці було продовжено термін утримання під вартою двом фігурантам «справи українських диверсантів» Євгену Панову і Андрію Захтею – до 9 грудня. 24 жовтня суд відмовив Панову у задоволенні скарги на продовження арешту.

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», що нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної й соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Джерело: Крим.Реалії