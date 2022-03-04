Окупант знищив Охтирську ТЕЦ, люди опинилися у холодній пастці – голова Сумської ОДА

Катастрофа відбувається завдяки Росії, яка напала на Україну

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що російські війська знищили Охтирську ТЕЦ. Про це йдеться у його Telegram-каналі.

«Розбомблено повністю машинне відділення. У місті немає опалення, електроенергії. Ми намагаємося вирішити питання, як терміново вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії», – наголосив керівник Сумщини.

При цьому Живицький визнав: в області немає «зелених коридорів» для евакуації людей.

Він додав, що ДСНС продовжує розбирати руїни військової частини, яку росіяни обстріляли кілька днів тому. Інформація по загиблих та поранених уточнюється.

На вулицях лишається багато трупів, які збирають для ідентифікації.

«Ця катастрофа відбувається завдяки Росії, яка напала на Україну та за підтримки і сприяння усіх росіян цього світу, які мовчать, або відкрито підтримують свою фашистську владу», – заявив Дмитро Живицький.

Нагадаємо, вранці окупанти ракетним ударом знищили кадетський корпус у Сумах (фото).

Раніше голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький звернувся до керівництва ЗСУ, влади та всіх громадян із проханням про допомогу. Він повідомив, що на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч ворожої техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області.