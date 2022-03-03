Окупанти ракетним ударом знищили кадетський корпус у Сумах (фото)

У результаті обстрілу поранено п'ять осіб

Російський агресор завдав ракетного удару території 27 артилерійської бригади в Сумах, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

За даними Сумської ОВА, п’ятеро поранених перебувають у лікарні.

Живицький нагадав, що в перший день війни у кадетському корпусі вирувала пожежа після вуличних боїв, а після цього обстрілу корпус фактично знищено.

З початку війни кадетів там не було.

Раніше голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький звернувся до керівництва ЗСУ, влади та всіх громадян із проханням про допомогу. Він повідомив, що на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч ворожої техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області.