У Білорусі помітили перевезення ракет до «Іскандера» (фото, відео)

Відео пересування колони з ракетами зняли біля селища Дукора

У мережі з'явилося відео з Білорусі, на якому зафіксовано перевезення ракет для ОТРК «Іскандер». Про це повідомляє «Информационное сопротивление».

«16:20 (мінський час). Відео пересування колони з ракетами для «Іскандерів», зняте біля селища Дукора (Пуховичський район, Мінська область). Поки що колона рухається у бік Гомеля», – йдеться в описі відео.

Раніше в Пентагоні оприлюднили деякі розвіддані щодо ситуації в Україні. Там запевнили: немає даних, що Білорусь просто зараз готує свої збройні сили для вторгнення в Україну.

При цьому, за даними Генштабу ЗС України, білоруські військові, які перебувають вздовж українського кордону на Волині, отримали наказ про перетин кордону з Україною.