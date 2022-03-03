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    У Білорусі помітили перевезення ракет до «Іскандера» (фото, відео)

    Зафіксовано перевезення ракет для ОТРК &laquo;Іскандер&raquo; у бік Гомеля - У Білорусі помітили перевезення ракет до «Іскандера» (фото, відео)
    Зафіксовано перевезення ракет для ОТРК «Іскандер» у бік Гомеля

    Відео пересування колони з ракетами зняли біля селища Дукора

    У мережі з'явилося відео з Білорусі, на якому зафіксовано перевезення ракет для ОТРК «Іскандер». Про це повідомляє «Информационное сопротивление».

    «16:20 (мінський час). Відео пересування колони з ракетами для «Іскандерів», зняте біля селища Дукора (Пуховичський район, Мінська область). Поки що колона рухається у бік Гомеля», – йдеться в описі відео.

    Раніше в Пентагоні оприлюднили деякі розвіддані щодо ситуації в Україні. Там запевнили: немає даних, що Білорусь просто зараз готує свої збройні сили для вторгнення в Україну.

    При цьому, за даними Генштабу ЗС України, білоруські військові, які перебувають вздовж українського кордону на Волині, отримали наказ про перетин кордону з Україною.

    Теги: Білорусь Росія війна Україна озброєння #stoprussia
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    У Білорусі помітили перевезення ракет до «Іскандера» (фото, відео)