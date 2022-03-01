Голова Сумської ОДА просить допомоги у військових: окупанти знищують регіон

Живицький наголосив, що якщо військові не зупинять цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький звернувся до керівництва ЗСУ, влади та всіх громадян із проханням про допомогу. Він повідомив, що на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч ворожої техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей у нас в Україні. Про це Живицький заявив у себе в Telegram.

Живицький наголосив, що якщо військові не зупинять російську навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. Він підкреслив, що сьогодні їх територіальна оборона − гола й боса − захищає 1 млн 100 мешканців Сумської області.

«Сьогодні мародери російської так званої армії безчинствують на території всієї області. Але наша територіальна оборона тримає сьогодні усі населені пункти, голими руками та лише з автоматами в руках з коктейлями Молотова ми зупиняємо десятки і сотні ворожої техніки. Сьогодні на території Сумської області прямо зараз заходять десятки, сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників, заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати. Ми розуміємо, якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві», – заявив Живицький.

Він розповів, що було обстріляно місто Охтирка, яке майже на половину зруйноване. Він вимагаю від вас підтримки.

«Я не прошу, я вимагаю забезпечити Сумську область ударами Байрактарів, забезпечити роботу по наземним цілям ворога високоточною зброєю, ракетами. Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські гвинтівки та набої, нам потрібні рації, нам потрібен захист − бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, Джавеліни, Еллоу, будь-які протитанкові реактивні системи», – написав він.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку на Київщині.

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